Столичные выпускники повторно напишут контрольные работы в форме ЕГЭ

Столичные выпускники повторно напишут единые городские контрольные работы в форме ЕГЭ. Они пройдут с 24 марта по 18 апреля, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки.

Такие контрольные работы помогут школьникам познакомиться с процедурой экзамена и скорректировать подготовку. Одиннадцатиклассники примут участие в тренировочных работах по 11 учебным предметам. Всего попробовать свои силы планируют свыше 60 тысяч ребят.

Первую контрольную работу напишут 24 марта. На ее выполнение выделили 3,5 часа, результаты будут известны не позднее 2 апреля в личном кабинете на портале mos.ru.

Проверить знания по обществознанию и физике можно будет 26 марта, по математике базового и профильного уровней – 7 апреля. Контрольные работы по биологии, истории и английскому языку проведут 14 апреля. Последние контрольные пройдут 16 апреля по химии, географии и литературе, 18 апреля – по информатике и устной части английского языка.

Контрольные измерительные материалы взяты из открытого банка заданий Федерального института педагогических измерений. Они соответствуют тем, которые будут на реальном ЕГЭ.

Столичные одиннадцатиклассники готовятся к сдаче ЕГЭ на специальных практикумах по предметам, которые необходимы для поступления в вуз. Во втором полугодии они занимают не менее 40% учебного времени.

Также подготовиться выпускники могут благодаря "Московской электронной школе" (МЭШ). В электронном дневнике есть сервис "Экзамены", в котором собраны видеоразборы всех заданий ЕГЭ, тесты с автоматической проверкой, рекомендации по заполнению бланков и прочее.

Ранее в "Московской электронной школе" открыли доступ к ИИ-помощнику для подготовки к ЕГЭ. Благодаря этому ученики 10–11-х классов смогут перейти из электронного дневника на образовательную платформу "Яндекс учебник" и воспользоваться "Репетитором AI" по математике и информатике.