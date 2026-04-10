Эксперт Яковлева: сотрудницы с детьми до 14 лет вправе работать неполный день

Беременные могут уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика, а сотрудницы с детьми в возрасте до 14 лет вправе перевестись на неполный рабочий день. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому работодатели не смогут устанавливать испытательный срок для матерей детей до трех лет. Он вступит в силу с 1 сентября.

Эксперт напомнила, что уже сейчас работающие мамы и беременные имеют ряд других прав, о которых важно знать.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Например, беременные сотрудницы, а также те, у кого есть дети в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, вправе в любой момент попросить перевести их на неполный рабочий день или неделю. При этом руководство не может им в этом отказать. Однако надо учитывать, что оплата труда в этом случае будет производиться исходя из фактически отработанного времени.

Кроме того, работодатель не имеет права привлекать беременную к работе сверхурочно, в ночное время, выходные и в нерабочие праздничные дни, а также отправлять в служебные командировки. Если же речь идет о сотруднице с детьми до трех лет, то все перечисленное возможно лишь с ее письменного согласия, отметила эксперт.

"Также беременным надо помнить, что они могут взять ежегодный оплачиваемый отпуск в любое время вне графика, даже если непрерывный стаж в конкретной компании меньше шести месяцев. К тому же они вправе проходить обязательную диспансеризацию в рабочее время, при этом за ними будет сохраняться средний заработок", – добавила Яковлева.

Кроме того, беременную сотрудницу, а также женщину, имеющую детей до 3 лет, и одинокую мать, воспитывающую ребенка в возрасте до 16 лет или инвалида до 18 лет, работодатель не может уволить по своей инициативе, отметила специалист.

Если руководство нарушает права женщины, она должна обратиться с жалобой в трудовую инспекцию. В случае возникновения спорных ситуаций необходимо идти в суд, заключила Яковлева.

