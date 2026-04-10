10 апреля, 14:08

Сергунина: весенне-летний сезон откроется на ВДНХ 18 апреля

Фото: пресс-служба ВДНХ

Весенне-летний сезон на ВДНХ и в парке аттракционов "Орион" откроется 18 апреля. В честь этого для посетителей подготовили насыщенную развлекательную программу, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"В теплое время года ВДНХ предлагает множество форматов культурного, познавательного и активного отдыха под открытым небом. Это и мастер-классы на свежем воздухе, и экскурсии, и спортивные тренировки", – напомнила вице-мэр.

Программа главной выставки страны стартует с театральной постановки, посвященной сотрудникам ВДНХ, у фонтана "Дружба народов". Первый показ состоится в 13:30, а повторные – в 16:00 и 19:00. В 20:15 на площади у павильона № 1 "Центральный" гостей будут ждать выступления акробатов, гимнастов и эквилибристов.

Парк "Орион", в свою очередь, встретит начало сезона сезон научными шоу, танцевальными номерами, интерактивными играми и викторинами. Особенностью программы станет встреча с актрисой Юлией Пересильд, которая расскажет о своем полете в космос во время съемок фильма "Вызов". Узнать подробности и пройти регистрацию можно по ссылке.

Также горожане и туристы смогут посетить четыре тематических павильона, включая "Театр сказок" и "Круговую кинопанораму", и 17 аттракционов, три из которых будут представлены впервые: "Аэрокосмический институт", "Орбита детства" и "Станция "Андромеда". Конструкции будут работать весь весенне-летний период.

Найти более детальную информацию и приобрести билеты на аттракционы можно, перейдя на официальный сайт парка.

Еще одной частью развлекательной программы ВДНХ станут экскурсии с экскурсоводами, которые поделятся с посетителями интересными фактами о выставке. Например, в ходе одного из маршрутов эксперты расскажут о том, как менялся комплекс за последние 100 лет, а также как научно-технический прогресс повлиял на его концепцию.

В рамках других прогулок горожанам предстоит разгадать культурные символы, которые хранят многие объекты выставки. Еще один маршрут посвящен архитектурным особенностям павильонов.

При желании гости смогут прогуляться самостоятельно в сопровождении цифрового аудиогида. Он предлагает готовый план экскурсий по ключевым местам. В частности, слушатели узнают, какие советские республики символизируют девушки фонтана "Дружба народов", как исторический горельеф был обнаружен во время реставрации павильона "Центральный" и другую интересную информацию.

Параллельно с этим для посещения будет доступна и "Городская ферма", где пройдут творческие мастер-классы. Причем с наступлением тепла их проведение перенесут на свежий воздух. Юные участники смогут создать цветочные композиции и поделки, а также развить свое воображение путем осваивания различных техник росписи декоративных фигурок.

Вместе с тем ближе к лету павильон "Книги" Государственного музейно-выставочного центра "Росизо" также запустит цикл занятий по рисованию на открытом воздухе. Присоединившиеся к ним будут выполнять работы на заданные темы, экспериментируя как с графикой, так и с живописью.

В свою очередь, для поклонников активного образа жизни регулярно будут организовывать бесплатные групповые тренировки. Среди них – забег "5 верст на ВДНХ" и занятия клуба "Оздоровительный цигун", на которых участники испробуют древний китайский метод, объединяющий физические упражнения и дыхательные практики.

Кроме того, посетители смогут воспользоваться спортивными площадками для футбола, баскетбола, волейбола, воркаута и настольного тенниса, которые расположены на всей территории комплекса. Также возле главного входа, рядом со зданием № 129 на кольцевой дороге, вблизи павильона № 44 "Кролиководство" и на главной аллее в парке "Останкино" откроются пункты проката, где для аренды будут доступны велосипеды.

Немногим позднее у водных зон выставки начнут работать лодочные станции. Там можно будет взять напрокат лодку или катамаран. Одна станция откроется на Третьем Каменском пруду, а другая – на Дворцовом пруду в парке "Останкино".

Также в распоряжении горожан на территории комплекса представлены природные достопримечательности, часть из которых включена в маршрут "Флора и фауна на ВДНХ". Следуя по нему, можно покормить уток на пруду, прогуляться по Мичуринскому саду с плодовыми и ягодными деревьями либо отдохнуть в тени дубов на экотропе.

Не дожидаясь открытия весенне-летнего сезона, "Городская ферма" подготовила еще одну праздничную программу, посвященную Пасхе. Мероприятия пройдут 11 и 12 апреля. Здесь запланированы мастер-классы, экскурсии и общение с животными. Например, в программу вошли анималотерапия с козой и знакомство с северным оленем.

