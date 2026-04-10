10 апреля, 17:50Происшествия
Журналист "Новой газеты" Ролдугин арестован по делу о персональных данных
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Тверской районный суд Москвы арестовал до 10 мая журналиста и исполнительного редактора "Новой газеты" Олега Ролдугина по делу о незаконном использовании личных данных. Об этом сообщили суды общей юрисдикции столицы в телеграм-канале.
Ролдугин был задержан 9 апреля в рамках уголовного дела, возбужденного еще 10 марта. Он проходит по делу о незаконном использовании персональных данных.
Уточнялось, что сам Ролдугин свою вину не признал. Также журналист заявил, что его загранпаспорт был изъят в ходе обыска. Вместе с тем он отметил, что скрываться не собирается.
9 апреля обыски прошли и в московской редакции "Новой газеты". Силовики прибыли в здание около 12:00 по местному времени. Кроме того, издание проверяют на предмет связей с "Новой газетой Европа" (признана в РФ нежелательной организацией) и "Антивоенным комитетом России" (организация признана в РФ террористической).