Новости

10 апреля, 17:50

Происшествия

Журналист "Новой газеты" Ролдугин арестован по делу о персональных данных

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской районный суд Москвы арестовал до 10 мая журналиста и исполнительного редактора "Новой газеты" Олега Ролдугина по делу о незаконном использовании личных данных. Об этом сообщили суды общей юрисдикции столицы в телеграм-канале.

Ролдугин был задержан 9 апреля в рамках уголовного дела, возбужденного еще 10 марта. Он проходит по делу о незаконном использовании персональных данных.

Уточнялось, что сам Ролдугин свою вину не признал. Также журналист заявил, что его загранпаспорт был изъят в ходе обыска. Вместе с тем он отметил, что скрываться не собирается.

9 апреля обыски прошли и в московской редакции "Новой газеты". Силовики прибыли в здание около 12:00 по местному времени. Кроме того, издание проверяют на предмет связей с "Новой газетой Европа" (признана в РФ нежелательной организацией) и "Антивоенным комитетом России" (организация признана в РФ террористической).

