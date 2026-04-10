Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 17:10

Происшествия

Журналист "Новой газеты" Ролдугин не признал вину в использовании персональных данных

Фото: depositphotos/feedough

Журналист и исполнительный редактор "Новой газеты" Олег Ролдугин в ходе заседания в Тверском суде не признал вину в незаконном использовании персональных данных, передает ТАСС.

Официально обвинение журналисту пока не предъявлено.

Как заявила судья, в деле Ролдугина могут появиться новые подозреваемые. Она подчеркнула, что в материалах ходатайства об аресте журналиста указано, что в деле есть неустановленные соучастники. Судья добавила, что по делу необходимо провести комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

В свою очередь, следователь МВД, который принимает участие в расследовании дела, заявил, что Ролдугин может скрыться от правоохранителей за границей. Сам же Ролдугин заявил, что его загранпаспорт был изъят в ходе обыска и в целом он скрываться не собирается.

Ролдугин был задержан 9 апреля по делу об использовании персональных данных. Уточнялось, что он фигурирует в уголовном деле, которое было возбуждено 10 марта. Кроме того, у него прошли обыски.

Также обыски прошли в московской редакции издания, о которых стало известно 9 апреля. Спецслужбы прибыли в здание примерно в 12:00 по местному времени.

Спустя время сообщалось, что обыски связаны с расследованием уголовного дела о незаконном использовании персональных данных. Вместе с тем издание проверяют на связь с "Новой газетой Европа" (признана в РФ нежелательной организацией) и "Антивоенным комитетом России" (организация признана в РФ террористической).

происшествия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика