Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
10 апреля, 16:40

Общество

В ГД призвали магазины бесплатно раздавать луковую шелуху перед Пасхой

Фото: 123RF.com/greentellect

Магазины должны отдавать луковую шелуху бесплатно, чтобы люди использовали ее для покраски яиц к Пасхе. Об этом изданию "Абзац" заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В СМИ ранее появилась информация, что россиянам, которые умышленно обдирают в магазинах шелуху с лука, грозит штраф, поскольку такие действия могут квалифицироваться по статье о причинении торговой точке имущественного вреда.

Аксаков отметил, что на месте магазинов он специально бы раздавал шелуху. Он указал на то, что традиция окрашивать яйца, в том числе с помощью шелухи, связана с добрыми делами и верой в Бога.

"На мой взгляд, какие-то репрессивные меры просто не то чтобы антигуманны, они антибожественны. Я, наоборот, достимулировал бы этот процесс", – подчеркнул политик.

Ранее преподаватель Университета "Росбиотех" Ксения Кузнецова заявила, что покраска яиц не влияет на срок их годности. По ее словам, окрашенные яйца, в том числе с использованием натуральных красителей (луковой шелухи или свеклы), хранятся так же, как и обычные вареные, если скорлупа не повреждена.

обществорелигия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика