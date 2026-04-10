В ГД призвали магазины бесплатно раздавать луковую шелуху перед Пасхой

Магазины должны отдавать луковую шелуху бесплатно, чтобы люди использовали ее для покраски яиц к Пасхе. Об этом изданию "Абзац" заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В СМИ ранее появилась информация, что россиянам, которые умышленно обдирают в магазинах шелуху с лука, грозит штраф, поскольку такие действия могут квалифицироваться по статье о причинении торговой точке имущественного вреда.

Аксаков отметил, что на месте магазинов он специально бы раздавал шелуху. Он указал на то, что традиция окрашивать яйца, в том числе с помощью шелухи, связана с добрыми делами и верой в Бога.

"На мой взгляд, какие-то репрессивные меры просто не то чтобы антигуманны, они антибожественны. Я, наоборот, достимулировал бы этот процесс", – подчеркнул политик.

Ранее преподаватель Университета "Росбиотех" Ксения Кузнецова заявила, что покраска яиц не влияет на срок их годности. По ее словам, окрашенные яйца, в том числе с использованием натуральных красителей (луковой шелухи или свеклы), хранятся так же, как и обычные вареные, если скорлупа не повреждена.

