10 апреля, 16:40
В ГД призвали магазины бесплатно раздавать луковую шелуху перед Пасхой
Магазины должны отдавать луковую шелуху бесплатно, чтобы люди использовали ее для покраски яиц к Пасхе. Об этом изданию "Абзац" заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В СМИ ранее появилась информация, что россиянам, которые умышленно обдирают в магазинах шелуху с лука, грозит штраф, поскольку такие действия могут квалифицироваться по статье о причинении торговой точке имущественного вреда.
Аксаков отметил, что на месте магазинов он специально бы раздавал шелуху. Он указал на то, что традиция окрашивать яйца, в том числе с помощью шелухи, связана с добрыми делами и верой в Бога.
"На мой взгляд, какие-то репрессивные меры просто не то чтобы антигуманны, они антибожественны. Я, наоборот, достимулировал бы этот процесс", – подчеркнул политик.
Ранее преподаватель Университета "Росбиотех" Ксения Кузнецова заявила, что покраска яиц не влияет на срок их годности. По ее словам, окрашенные яйца, в том числе с использованием натуральных красителей (луковой шелухи или свеклы), хранятся так же, как и обычные вареные, если скорлупа не повреждена.
Москвичей предупредили о штрафе за снятие шелухи с лука в магазине