Юрист Жорин: за снятие шелухи с лука в магазине грозит штраф

Юрист рассказал, можно ли в магазине снимать с лука шелуху для покраски яиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Россиянам, которые специально обдирают в магазинах шелуху с лука для покраски яиц к Пасхе, могут назначить штраф. Об этом РИА Новости заявил глава адвокатской коллегии "Жорин и партнеры" Сергей Жорин.

Юрист объяснил, что таким образом человек ухудшает товарный вид продукции, что в негативном ключе может повлиять на продажу лука в торговых точках. По словам эксперта, если покупатель намеренно снимает шелуху с овоща, то в этом случае его действия могут квалифицировать как причинение магазину имущественного вреда.

В результате при умышленной порче без значительного ущерба россиянину грозит штраф в размере от 300 до 500 рублей по статье КоАП РФ "Уничтожение или повреждение чужого имущества".

Пасха в этом году празднуется 12 апреля. Традиционно печь куличи и красить яйца православные верующие начинают в Чистый четверг – 9 апреля.

Ранее преподаватель Университета "Росбиотех" Ксения Кузнецова заявила, что покраска яиц не влияет на срок их годности. По ее словам, окрашенные яйца, в том числе с использованием натуральных красителей (луковой шелухи или свеклы), хранятся так же, как и обычные вареные, если скорлупа не повреждена.

При этом любые трещины или сколы значительно повышают риск попадания бактерий внутрь. Эксперт напомнила, что вареные яйца относятся к скоропортящимся продуктам, так как при термической обработке частично разрушается их естественная защитная оболочка.

При комнатной температуре срок хранения неочищенных яиц составляет не более 12–24 часов. Если яйцо очищено, этот период сокращается до 6–8 часов из-за контакта с воздухом и микроорганизмами.

