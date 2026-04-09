Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Москве 9 апреля

Облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега ожидается в столице в четверг, 9 апреля. Местами возможны гололедица и налипание мокрого снега, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 3 до 5 градусов тепла, по области – от 0 до плюс 5 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами прогнозируются порывы до 16 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 1 градуса, а в Подмосковье – до минус 2 градусов.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в регионе из-за ветра и гололедицы. Период предупреждения, связанный с усилением ветра, будет действовать с 09:00 до 21:00 9 апреля. В свою очередь, предупреждение о гололедице будет действовать до 00:00 пятницы, 10 апреля.

Владельцам машин, которые уже заменили зимнюю резину на летнюю, рекомендовали 9 апреля воспользоваться общественным транспортом во избежание ДТП.