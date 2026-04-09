В Росрыболовстве назвали высокой вероятность продления запрета на вылов воблы

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что вероятность продления на следующий год запрета на вылов воблы является высокой. Его слова передает РИА Новости.

Он указал, что запрет на вылов воблы в Каспийском море, в водных объектах в Калмыкии и Волге, а также в ее водотоках в границах Астраханской области был продлен на этот год в октябре 2025-го. Пока, по его словам, прогноз по этому вопросу не очень позитивный.

"Сейчас будем смотреть, как будет развиваться ситуация", – добавил Шестаков.

Также до конца года продлены ограничения на вылов плотвы. По данным ведомства, соответствующие меры принимаются для сохранения популяции этих видов рыб.

Ранее председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов заявил, что запасы трески в Баренцевом море снизились из-за климатических изменений.

Он уточнил, что уровень общего допустимого улова трески за последние годы снизился с 886,6 тысячи тонн в 2021 году до 340 тысяч тонн в 2025-м. Ученые пока не могут объяснить происходящие изменения в экосистеме моря. По прогнозу, в ближайшие годы запасы трески в Баренцевом море останутся небольшими.

