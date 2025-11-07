В Норвегии допустили уход России из экономической зоны в Баренцевом море

Фото: depositphotos/edu1971

Норвегия потеряет выгоду из-за ухода российских рыбаков из экономической зоны в Баренцевом море, заявила норвежский министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс. Ее слова передает РИА Новости.

Она отметила, что, если странам не удастся прийти к соглашению, Россия сосредоточится на своей экономической зоне с "более мелкой рыбой". Несс подчеркнула, что в зоне Норвегии рыба крупнее.

Политик добавила, что переговоры по квотам на вылов трески в Баренцевом море идут "с большим трудом", хотя норвежская сторона настроена продлить договор, действовавший почти 50 лет.

Ранее в СМИ появилась информация, что данные переговоры, которые обычно завершаются в октябре, в этом году оказались под угрозой срыва впервые за десятилетия.

Уточнялось, что в 2023 году российские суда добыли 61,1 тысячи тонн трески в норвежской экономической зоне, тогда как в российской зоне Баренцева моря выловили лишь 2 тысячи тонн.

При этом квота для России на 2025 год была сокращена на 48,4 тысячи тонн по сравнению с 2024 годом и составила 151 тысячу тонн.

