Захарова предупредила об ответе на ограничения против судов РФ в Норвегии

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Норвегия нарушает свои обязательства по двусторонним соглашениям с Россией, вводя ограничения на работу рыболовных судов РФ. Москва не оставит это без ответа, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Дипломат подчеркнула, что Норвегия не только пренебрегает подписанным в 1976 году соглашением, но и также нарушает решения смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.

Захарова также отметила, что данные действия нанесли серьезный удар по взаимовыгодному сотрудничеству двух стран.

"Подобные недружественные действия Осло не останутся без надлежащего ответа с нашей стороны", – заявила она.

О введении соответствующих ограничений в отношении рыболовных судов российских компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд" стало известно 30 июля. В ответ МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Норвегии в России Рагнхильду Йохансену.

Суда вели промысел в норвежской исключительной экономической зоне в соответствии с договором 1976 года, пояснили в ведомстве, добавив, что действия Осло могут подорвать систему управления промыслом рыбы в Баренцевом и Норвежском морях. Более того, Норвегия поставила под угрозу дальнейшую рациональную эксплуатацию морских биологических ресурсов в Северной Атлантике.