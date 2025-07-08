FT: крупнейший порт Европы начал подготовку к возможному конфликту НАТО и РФ

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Генеральный директор управления крупнейшего порта Европы в Роттердаме Бодуэн Симонс заявил, что морская гавань начала готовиться к возможному конфликту НАТО и России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Financial Times.

В мае министерство обороны Нидерландов объявило, что их порт по требованию Североатлантического альянса должен будет предоставлять место для обработки судов, перевозящих военные грузы. Сейчас в Роттердаме начали резервировать места для судов НАТО.

Он уточнил, что четыре-пять раз в году по несколько недель в порту Роттердама пришвартовываются одно или ряд судов. Кроме того, несколько раз в год будут проходить десантные военные учения.

Симонс добавил, что управление Роттердама координирует действия с портом города Антверпен в Бельгии относительно того, как справиться с транспортными средствами из Великобритании, Канады и США.

В случае если понадобится перевозка крупных объемов, Антверпен или другие порты будут брать на себя часть нагрузки, и наоборот.

Ранее посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что власти Норвегии не скрывают своего желания увеличить военное присутствие НАТО и активизировать совместные учения с союзниками на своей территории, в том числе вблизи границы с РФ.

Дипломат обратил внимание на активное перебрасывание НАТО вооруженных сил на норвежский Север и в Арктику, включая страны, которые не граничат с регионом, такие как Великобритания, Германия, Нидерланды и Франция. Это происходит на фоне заявлений Осло о стремлении поддерживать "низкую напряженность в высоких широтах".