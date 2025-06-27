Европарламент одобрил закрытие Финляндией границы с Россией

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Европарламент согласился с решением Еврокомисии, которая разрешила Финляндии закрыть границу с Россией. Об этом сообщает портал Yle со ссылкой на вердикт спецкомиссии Европарламента.

Как отметил глава отдела коммуникаций Алессио Инкорвайя, такая мера обосновывается исключительными обстоятельствами.

"К сожалению, это неизбежно влияет на осуществление права граждан ЕС на свободное передвижение, права членов их семей, а также соблюдение прав законно проживающих (в ЕС. – Прим. ред) граждан третьих стран, что, однако, оправдано исключительными обстоятельствами и соответствующими проблемами в сфере безопасности", – указал он.

Еврокомиссия и Европарламент рассматривали закрытие границы из-за петиции гражданина Финляндии и общественной организации "Александровское общество". В ней утверждалось, что решение финских властей нарушает законодательство ЕС. Также они обратили внимание на негативное воздействие закрытия границы на имеющиеся связи с РФ и на экономику восточных регионов.

В мае Финляндия решила снова увеличить высоту забора на границе с Россией. Она достигнет 4,5 метра, также на границе появятся камеры, оснащенные искусственным интеллектом, что поможет различать людей и животных.

При этом финские таможенники оказались недовольны закрытием границы с Россией, так как это приводит к дополнительным расходам. По оценкам таможни государства, служба тратит от 150 до 200 тысяч евро каждый месяц из-за разъездов персонала с восточной границы в другие части страны.

