Финляндия решила снова увеличить высоту забора на границе с Россией

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Высота забора, который возводится на границе между Финляндией и Россией, снова будет увеличена. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Yle.

Пограничники, по данным журналистов, еще в сентябре 2024 года сообщали об увеличении высоты забора с 3 до 3,5 метра. Теперь забор будет высотой в 4,5 метра, также здесь появятся камеры, оснащенные искусственным интеллектом, что поможет различать на границе людей и животных.



"Сетка забора будет немного прочнее, его будет труднее повредить и перелезть через него", – сказал представитель проекта строительства подполковник Эса Вейкканен.

Ранее финские таможенники оказались недовольны закрытием границы с Россией, так как это приводит к дополнительным расходам. По оценкам таможни государства, служба тратит от 150 до 200 тысяч евро каждый месяц из-за разъездов персонала с восточной границы в другие части страны.

В общей сложности дополнительные затраты, связанные с закрытием границы между Финляндией и РФ, составляют около 450 тысяч евро в месяц. Также страна страдает из-за уменьшения количества российских туристов, заявляли финские СМИ.

