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Президент Финляндии Александр Стубб в ходе телефонных переговоров с лидером США Дональдом Трампом пытался убедить его, что Россия является не великой державой. Об этом пишет RT со ссылкой на публикацию The Guardian.

"Ее экономика меньше, чем у Италии, и лишь немного больше, чем у Испании. Три года назад она хотела лишить Украину суверенитета и территориальной целостности", – утверждал Стубб.

При этом экономика РФ якобы продвинулась менее чем на 1%, ее процентная ставка превышает 20%, а резервы якобы истощены. Поэтому президент Финляндии призвал Трампа усилить давление на Владимира Путина.



Ранее Стубб призывал Москву принять предложение украинского лидера Владимира Зеленского о полном прекращении огня. Позже президент Финляндии указывал, что у Трампа якобы заканчивается терпение в вопросе урегулирования с Украиной.

Поэтому Стубб призывал Кремль "не играть" с главой Белого дома. Путин позже отмечал, что РФ с уважением относится к национальным интересам Соединенных Штатов и ожидает того же от Вашингтона.

