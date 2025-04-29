Президент Финляндии Стубб предостерег Кремль от "игр" с Трампом

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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у президента США Дональда Трампа заканчивается терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он предостерег Кремль от "игр" с главой Белого дома, приводит его слова газета The New York Times.

"У президента (Дональда Трампа. – Прим. ред.) заканчивается терпение, и мы слышали достаточно жесткие заявления в отношении (президента Владимира – Прим. ред.) Путина и России. Поэтому я просто надеюсь, что Кремль понимает, что не стоит играть с президентом Трампом", – сказал Стубб.

Он надеется, что высказывания главы США в отношении России могут сдвинуть вещи в правильном направлении и Москва пойдет на переговоры.

Ранее Трамп допустил, что может занять сторону Украины в конфликте с Россией. Он связал такую возможность с действиями Путина.

При этом помощники главы Белого дома считают, что президент "говорит много ерунды". Сообщается, что некоторые советники Трампа приступают к выполнению задачи после второго упоминания о ней.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт 28 апреля заявила, что у президента США растет раздражение Россией и Украиной. Американский лидер хочет полного прекращения огня на Украине.