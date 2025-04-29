Песков рекомендовал Макрону прислушаться к заявлениям Путина

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о складывающемся впечатлении, что во Франции не слушают заявления Владимира Путина. Так он прокомментировал слова французского президента Эммануэля Макрона об усилении давления на Россию на фоне украинского конфликта.

"Именно президент Путин повторял неоднократно о том, что Россия готова без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса", – сказал он и уточнил, что ответа от Украины до сих пор не было.

Ранее Макрон предрек усиление давления на РФ в ближайшие 8–10 дней для достижения мира на Украине. Он считает, что прекращение огня между ВС РФ и ВСУ близко как никогда, а ближайшие пару недель станут ключевыми в попытках остановить боевые действия.

При этом Песков подчеркивал, что Европа ориентируется на продолжение конфликта, а РФ хочет мирного урегулирования.