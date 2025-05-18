Путин заявил, что Россия с уважением относится к интересам США

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Россия с уважением относится к национальным интересам Соединенных Штатов. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента (Дональда Трампа. – Прим. ред.), свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением, исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом", – отметил глава государства.

Российские и американские делегации ранее провели переговоры в Стамбуле. В ходе беседы обсуждались вопросы регулирования и нормализации российско-американских отношений по линии МИД и Госдепартамента.

Кроме того, в рамках переговоров делегации отметили необходимость устранения "раздражителей", которые возникли при администрации экс-президента США Джо Байдена, для укрепления доверия между странами и восстановления полноценных межгосударственных связей.

Как уточнял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, новая встреча делегаций России и США по вопросу восстановления работы посольств планируется. Дипломат подчеркнул необходимость контакта.