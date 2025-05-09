Замглавы МИД Рябков: РФ и США планируют новую встречу по восстановлению работы посольств

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Новая встреча делегаций России и Соединенных Штатов по вопросу восстановления работы посольств планируется. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Пока дат нет. Но есть понимание, что контакт необходим. Это направление в принципе рабочее, есть прогресс, надо его наращивать", – цитирует ТАСС Рябкова.

Российские и американские делегации провели переговоры в Стамбуле 10 апреля. Встреча длилась почти шесть часов с перерывом на обед. В ходе беседы обсуждались вопросы регулирования и нормализации российско-американских отношений по линии МИД и Госдепартамента.

Кроме того, в рамках переговоров делегации отметили необходимость устранения "раздражителей", которые возникли при администрации бывшего президента США Джо Байдена, для укрепления доверия между странами и восстановления полноценных межгосударственных связей.