Замглавы МИД РФ Рябков: Россия не слышала от Трампа сигнала Киеву о прекращении конфликта

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Россия не слышала от администрации президента США Дональда Трампа сигналов Киеву о прекращении конфликта, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Все, что есть на сегодня, это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами", – пояснил дипломат.

После этого, как считает Рябков, США планируют перейти к другим моделям, которые, однако, не учитывают главное требование России – решение проблем, лежащих в основе этого конфликта.

"Вот это начисто отсутствует, и это надо преодолевать", – подчеркнул он.

Вместе с тем Рябков заметил, что Москва серьезно воспринимает предлагаемые решения Вашингтоном, но не может согласиться с ними в их нынешнем виде.

"У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде", – подытожил Рябков.

Ранее Трамп выдвинул свою возможную версию начала украинского конфликта. По его словам, причиной могло стать стремление Киева вступить в НАТО.

С комментарием американский лидер выступил после очередной жалобы украинского президента Владимира Зеленского о том, что его страну все еще "не взяли" в Альянс, несмотря на ее огромное желание присоединиться к этой организации. Причем глава Украины связал это с отсутствием поддержки США, главного союзника Альянса.

При этом ранее Зеленский заверял, что готов оставить свой пост ради мира или членства страны в Североатлантическом альянсе. Однако генсек НАТО Марк Рютте говорил, что данный вопрос больше не рассматривается.