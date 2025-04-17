Президент Финляндии Стубб призвал Россию согласиться на прекращение огня на Украине

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Президент Финляндии Александр Стубб призвал Россию объявить о полном прекращении огня, как это сделала Украина. Свое мнение он высказал после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Украина приняла полное и безусловное прекращение огня. Россия <...> должна поступить так же", – цитирует пост политика в соцсети X "Московский комсомолец".

Вместе с тем в финском МИД подчеркнули, что не рассматривают Россию как своего противника.

Ранее Стубб призвал морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. С его слов, первый шаг будет зависеть от завершения украинского конфликта, однако невозможно сказать, когда это может произойти.

Однако глава МИД страны Элина Валтонен предупредила, что говорить о нормализации отношений с Россией преждевременно, пока она "не вернется к соблюдению международного права".

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова добавила, что для восстановления отношений финским властям предстоит приложить немало усилий. Например, прекратить распространять в СМИ необоснованные антироссийские заявления и открыть границу с Россией.