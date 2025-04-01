Президент Финляндии Стубб призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией

Фото: ТАСС/EPA/JASON ALDEN

Финнам необходимо морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

По его словам, первый шаг в этом процессе откроется на политическом уровне и будет зависеть от того, как завершится конфликт на Украине и будут ли достигнуты договоренности о восстановлении отношений. Однако, как подчеркнул глава Финляндии, в настоящее время невозможно сказать, когда именно это может произойти.

"Ничто не отменяет того факта, что Россия является и всегда будет являться соседом Финляндии, 1 350 километров соседских отношений", — цитирует Стубба РИА Новости.

Ранее глава Финляндии выразил недовольство итогами советско-финской войны 1941–1944 годов, заявив, что республика утратила суверенитет и право принимать решения, а также 10% территории после заключения Иосифом Сталиным мира.

До этого помощник российского президента Николай Патрушев предупредил, что Финляндия может стать плацдармом для нападения на Россию, сравнив текущую ситуацию с событиями ХХ века, которые привели к советско-финской войне. Патрушев отметил, что историки страны искажают причины войны, забывая о планах ультранационалистов создать "Великую Финляндию".