Трамп отверг сообщения об угрозе Финляндии и Норвегии со стороны России

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отверг заявления о якобы угрозе Финляндии и Норвегии, исходящей со стороны РФ. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Трампа спросили, что он думает о якобы действиях России по укреплению своих сил на границе и последствиях этого для Норвегии и Финляндии.

"Я не беспокоюсь совсем. Эти две страны будут в полной безопасности", – ответил Трамп, которого цитирует РИА Новости.

Глава Белого дома также сообщил, что обсудит с Владимиром Путиным проблему размещения оружия в космосе.

Ранее сообщалось, что финские энергетические компании планируют построить вдоль границы с Россией ветрогенераторы с радарами, которые могут быть использованы силами обороны Финляндии для наблюдения за ситуацией на границе и сбора информации.

Компании Восточной Финляндии намерены совмещать финансовую прибыль и достижение целей национальной обороны. При этом на границе могут появиться тысячи подобных установок.