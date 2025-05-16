Yle: финские компании планируют построить ветряки с радарами на границе с РФ

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Финские энергетические компании планируют построить вдоль границы с Россией ветрогенераторы с радарами, которые могут быть использованы силами обороны Финляндии для наблюдения за ситуацией на границе и сбора информации. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

В публикации отмечается, что компании Восточной Финляндии намерены совмещать финансовую прибыль и достижение целей национальной обороны. При этом на границе могут появиться тысячи подобных установок.

Организации разработали проект под названием Resil East, который предполагает установку ветряных станций с радарами по всей протяженности границы, говорится в материале.

"На восточной границе строится меньше ветряных электростанций, чем в остальной части страны, поскольку силы обороны не поддерживают разрешение на их строительство в Восточной Финляндии", – отметило издание.

Также силы обороны заявили, что установка радаров на конструкциях имеет некоторые трудности. Например, ветряки не дают возможности точно определить местоположение объекта из-за своих механических движений и вибраций.

Кроме того, электромагнитная среда турбин создает помехи. Еще одна проблема заключается в том, что оборудование сил обороны будет доступно гражданским компаниям.

Однако энергетические компании выразили надежду, что вооруженные силы окажут поддержку инициативе. Пока проект не имеет финансирования, а процесс планирования займет от одного до трех лет, уточняется в публикации.

Ранее Финляндия оставила закрытой границу с РФ до дальнейшего уведомления. Из заявления финского правительства следует, что власти страны подтвердили желание оставить закрытыми восточные границы и решили централизовать прием заявок на убежище.

При этом премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в начале текущего года заявил, что финляндско-российская граница останется закрытой в ближайшее время. По его словам, если она будет открыта, то РФ может пропустить через нее людей без действительных проездных документов.