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Финляндия оставила закрытой границу с РФ до дальнейшего уведомления. об этом сообщает финское правительство на сайте.

В заявлении указано, что власти страны подтвердили желание оставить закрытыми восточные границы и решили централизовать прием заявок на убежище.

В начале текущего года премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что финляндско-российская граница останется закрытой в ближайшее время. Он отвечал, что если граница будет открыта, то РФ может пропустить через нее людей без действительных проездных документов.

После этого Европейский суд по правам человека потребовал от финских властей предоставить обоснования решения о закрытии границы с Россией. Как уточняли СМИ, соответствующая жалоба в суд была подана девятью гражданами русского происхождения, проживающими на территории Финляндии.