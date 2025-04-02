HS: девять человек подали в ЕСПЧ из-за закрытия границы Финляндии с Россией

Фото: ТАСС/IMAGO/www.imago-images.de/Roni Rekomaa

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от финских властей предоставить обоснования решения о закрытии границы с Россией, передает Helsingin Sanomat.

По данным издания, соответствующая жалоба в суд была подана девятью гражданами русского происхождения, проживающими в Финляндии.

"По мнению заявителей, закрытие восточной границы нарушает их права человека во многих отношениях, поскольку поездки между Финляндией и Россией являются важной частью их жизни", – указано в материале.

Ранее премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял , что Финляндия пока не собирается открывать свою границу с РФ, так как Россия может пропустить через нее людей без действительных проездных документов.

Более того, в парламент Финляндии был внесен проект закона об ограничении сделок с недвижимостью для россиян.