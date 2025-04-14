Посольство назвало запрет покупки недвижимости в Финляндии дискриминацией россиян

Фото: helsinki.mid.ru

Запрет на покупку россиянами недвижимости в Финляндии, который был одобрен парламентом страны 11 апреля, является дискриминационным шагом в отношении граждан РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства в Хельсинки.

По данным диппредставительства, данная мера может затронуть около 20 тысяч проживающих в Финляндии россиян. Исключения предусматриваются только для обладателей постоянного вида на жительство.

При этом формально в тексте поправок нет упоминания РФ, но в Финляндии и не скрывают, что изменения направлены против россиян, указало посольство.

"В последние годы трудно избавиться от впечатления, что в отношении граждан России в Финляндии применяются совершенно особенные трактовки норм, защищающих права человека. Приходится констатировать, что в этом плане страна все более следует примеру самых одиозных русофобски настроенных государств Европы", – говорится в сообщении.

Дипмиссия добавила, что правительство страны готовит и другие поправки, благодаря которым сможет вмешиваться в совершенные сделки по покупке недвижимости. Это делается под предлогом "защиты нацбезопасности" от якобы угрозы со стороны РФ, заключило посольство.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что власти пока не собираются открывать свою границу с РФ, так как Россия может пропустить через нее людей без действительных проездных документов. Однако, по данным СМИ, Европейский суд по правам человека потребовал от финских властей предоставить обоснования решения о закрытии границы.

