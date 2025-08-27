Росрыболовство предупредило об ответных мерах против рыбопромысловых судов Норвегии

Фото: 123RF/hmardinal

Россия закроет исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов, если страна не изменит свою позицию в течение месяца. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков, чьи слова передает пресс-служба агентства.

В таком случае Россия также будет осуществлять распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей исходя из собственных интересов, указал Шестаков.

В ведомстве напомнили, что в июле норвежская сторона без веской причины ограничила промысел в своей исключительной экономической зоне для двух компаний из РФ. Росрыболовство указало, что решения Осло нарушают действующие соглашения о совместном управлении запасами водных биоресурсов.

Шестаков отметил, что такие решения Норвегии могут уничтожить формировавшуюся на протяжении долгого времени систему управления рыбного промысла в Северной Атлантике, которая необходима для того, чтобы регулировать рациональное использование совместных запасов водных биоресурсов.

Ведомство охарактеризовало действия норвежской стороны как недружественные и беспрецедентные.

Российско-норвежская комиссия по рыболовству функционирует с 1976 года. В Росрыболовстве напомнили, что даже во время Холодной войны стороны добросовестно выполняли свои обязанности, предоставляли судам доступ в районы промысла и обменивались научными сведениями.

Из-за введения ограничений в отношении рыболовных судов российских компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд" МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Норвегии в России Рагнхильду Йохансену. По словам официального представителя российского министерства иностранных дел Марии Захаровой, данные действия нанесли серьезный удар по взаимовыгодному сотрудничеству двух стран.

