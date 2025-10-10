Fiskeribladet: переговоры России и Норвегии о вылове трески оказались на грани срыва

Фото: ТАСС/Zuma

Переговоры России и Норвегии о квотах на вылов трески в Баренцевом море, которые обычно завершаются в октябре, в этом году оказались под угрозой срыва впервые за десятилетия, передает издание Fiskeribladet, ссылаясь на источники.

По информации журналистов, более чем 50-летнее российско-норвежское сотрудничество в области рыболовства, пережившее холодную войну и политические кризисы, "серьезно трещит по швам".

Летом Москва инициировала экстренное заседание для обсуждения санкций Осло. По информации норвежского Минторга, следующая встреча состоялась 6 октября, однако дата проведения основных переговоров до сих пор не определена.

По словам старшего научного сотрудника Института Фритьофа Нансена Анне-Крастин Йоргенсен, проведение двух внеочередных заседаний подряд – "крайне необычная" ситуация.

"С одной стороны, обе стороны прекрасно осознают важность этого сотрудничества. <...> С другой стороны, Россия связала себя обязательствами, выдвинув нечто вроде ультиматума", – сказала она.

По ее словам, норвежские эксперты расценивают лишение лицензий судов российских компаний как несоблюдение двусторонних договоренностей. В качестве одного из способов урегулирования вопроса она назвала выдачу временных разрешений для некоторых российских судов.

По данным норвежского Директората рыболовства, в 2023 году российские суда добыли 61,1 тысячи тонн трески в норвежской экономической зоне, тогда как рыбаки выловили лишь 2 тысячи тонн в российской зоне Баренцева моря. При этом квота для российских рыбаков на 2025 год была сокращена на 48,4 тысячи тонн по сравнению с 2024 годом и составила 151 тысячу тонн.

Как отмечает Bloomberg, совместно утвержденные квоты на этот год стали минимальными с 1991 года. Fiskeribladet пишет, что ученые-океанологи рекомендуют уменьшить квоту на вылов трески еще на 21% в 2026 году.

