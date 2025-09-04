В МИД усомнились, что пошлины США повлияют на торговлю России и Индии

Фото: 123RF/alekstaurus

Пошлины США на импорт товаров из Индии едва ли повлияют на торговлю между Москвой и Нью-Дели, рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в разговоре с РИА Новости.

Он объяснил, что США пытаются добиться от Индии отказа от российской нефти, чтобы страна покупала американское топливо, которое проигрывает и по цене, и по качеству.

"Дополнительные 25% импортные пошлины неизбежно негативно скажутся на индийско-американском товарообороте, но едва ли окажут заметное отрицательное влияние на нашу торговлю с Индией", – подчеркнул Биричевский.

Дипломат добавил, что ведутся переговоры по заключению соглашения о создании зоны торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Индийские товары пользуются большой популярностью в мире и легко найдут новых покупателей.

В конце июля президент США Дональд Трамп решил ввести в отношении Индии пошлины в размере 25%. В августе он ввел дополнительную пошлину, размер которой также составил 25%.

В МИД Индии назвали пошлины несправедливыми и необоснованными. В заявлении было указано, что страна четко обозначила свою позицию по этому вопросу, а также что импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с целью обеспечения энергетической безопасности.

