WP: Трамп отказался заключать торговое соглашение с Индией из-за российской нефти

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался заключать с Индией торговое соглашение из-за продолжающегося импорта российской нефти. Об этом пишет RT со ссылкой на The Washington Post.

"Трамп отказался одобрить варианты торговой сделки, если Индия не обязуется сократить закупки российской нефти", – говорится в материале.

По данным источников издания, американский лидер продолжает утверждать, что закупки российских энергоресурсов способствуют затягиванию вооруженного конфликта на Украине и препятствуют его урегулированию.

В конце июля Трамп принял решение ввести в отношении Индии пошлины в размере 25%. В августе он ввел дополнительную пошлину, размер которой также составил 25%.

Комментируя эти события, МИД Индии назвал пошлины несправедливыми и необоснованными. В заявлении было указано, что страна четко обозначила свою позицию по этому вопросу, а также что импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с целью обеспечения энергетической безопасности.

Как позже писали СМИ, на фоне этих событий премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), чтобы укрепить связи с Россией и Китаем.

