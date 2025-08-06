Индия назвала несправедливыми и необоснованными новые пошлины США

Фото: 123RF/iunewind

Индия считает введение новых пошлин США несправедливыми и необоснованными, об этом заявили в МИД страны.

В заявлении указано, что Индия четко обозначила свою позицию по этому вопросу, и что импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с целью обеспечить энергетическую безопасность 1,4 миллиарда индийцев.

"Поэтому крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины на Индию за действия, которые ряд других стран также предпринимают в своих национальных интересах", – подчеркнули в МИД.

В Индии также отметили, что примут меры для защиты своих национальных интересов.

В свою очередь, президент Федерации индийских экспортных организаций Субхаш Чандер Ралхан рассказал ТАСС, что пошлины США ударят по индийскому экспорту, так как затрагивают почти 55% поставок на американский рынок.

Он добавил, что многие заказы уже приостановлены, так как покупатели пересматривают решения о выборе поставщиков из-за более высоких затрат на доставку.

"Для большого числа секторов, в которых доминируют малые и средние предприятия, такое внезапное повышение затрат просто нецелесообразно. Маржа и так невелика, и этот дополнительный удар может привести к тому, что экспортеры потеряют постоянных клиентов", – пояснил Ралхан.

1 августа президент США Дональд Трамп ввел в отношении Индии пошлину в размере 25%. По его словам, мера была принята в том числе из-за закупок индийской стороной российских энергоносителей.

6 августа Трамп ввел в отношении Индии дополнительную пошлину, размер которой также составил 25%. Американский лидер сделал это в ответ на закупки страной российской нефти. Как следует из документа, американские пошлины будут применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа.

Кроме того, власти США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары из других стран, которые закупают российскую нефть. К определению "нефть из России" Штаты относят сырую нефть, а также нефтепродукты, которые могут быть произведены "иными субъектами".

