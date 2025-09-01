Трамп: Индия предложила снизить пошлины на товары из США

Фото: 123RF/luzitanija

Индия предложила почти до нуля снизить пошлины на товары из США, заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Он напомнил, что Нью-Дели взимал с Вашингтона настолько высокие тарифы, что компании США не могли продавать свои товары в Индию. При этом американский лидер назвал предложение индийской стороны запоздалым и отметил, что оно было бы актуальным много лет назад.

Также Трамп охарактеризовал торговые отношения государств как односторонние. По его словам, Индия ввозит на территорию Соединенных Штатов большое количество продукции, однако закупает меньшие объемы товаров.

Между тем радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Bloomberg сообщила, что премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), чтобы укрепить связи с Россией и Китаем. Причиной для этого послужили напряженные отношения с Трампом.

Как отметило издание, глава Штатов раскритиковал Нью-Дели за закупку российской нефти и обвинил Индию в финансировании украинского конфликта. Данные слова Трампа показали Моди, что страна не может полагаться на отношения с США, счел экс-посол государства в Иордании, Ливии и Мальте Анил Тригунаят.

В конце июля президент США принял решение ввести в отношении Индии пошлины в размере 25%. В августе Трамп ввел дополнительную пошлину, размер которой также составил 25%.

Комментируя эти события, МИД Индии назвал пошлины несправедливыми и необоснованными. В заявлении также было указано, что страна четко обозначила свою позицию по этому вопросу, а также что импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда индийцев.