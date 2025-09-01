Министр Пури ответил назвавшим Индию "прачечной" для российской нефти

Фото: 123RF/sashkin7

Обвинения в адрес Индии в том, что страна стала "прачечной" для российской нефти, далеки от истины, заявил министр нефти и газа Индии Сингх Пури. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его интервью для газеты The Hindu.

Глава индийского ведомства обратил внимание, что страна на протяжении десятилетий занимает четвертое место по экспорту нефтепродуктов. Кроме того, Европа сама перешла на индийское топливо после запрета на российскую нефть, указал министр.

Как отметил Пури, когда в отношении российский нефти был введен ценовой потолок, Индия соблюдала его и не нарушала. Он добавил, что страна смогла стабилизировать рынки и предотвратить резкий рост мировых цен.

В свою очередь, радио КП со ссылкой на Axios и India Today сообщило, что США попросили Европу ввести пошлины в отношении Индии за связи с Россией. По данным источников журналистов, усиление давления подразумевает полное прекращение поставок нефти и газа. Штаты при этом ввели дополнительные пошлины на импорт из Индии в размере 25%, в результате чего ставки достигли уровня в 50%.

Однако, уточнили собеседники изданий, Вашингтону еще не удалось добиться желаемого. На фоне усиления торгового противостояния Индия стала сближаться с Китаем. Именно это и заставило США обратиться к Европе.

Ранее Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время личной встречи поговорили о сотрудничестве стран в сферах экономики, финансов и энергетики. Кроме того, в ходе переговоров индийский премьер обратил внимание, что взаимодействие двух государств играет важную роль не только для их народов, но и для глобального мира, а также для его процветания.

