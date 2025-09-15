FT: сделка ЕС и Индии оказалась под угрозой из-за прав на название риса

Фото: 123RF/katyalivingston

Соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Индией оказалось под угрозой, так как Нью-Дели хочет получить право на маркировку "басмати" для риса. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на публикацию Financial Times.

Уточняется, что индийская сторона подала заявку на эксклюзивное использование маркировки на рынке Европы еще в 2018 году. Но по заявке пакистанской стороны, поданной в 2023 году, рис этого сорта выращивается лишь в определенных районах, включая территории, подконтрольные Исламабаду.

Если удовлетворить требования Индии, то это может привести к напряженности в отношениях между ЕС и Пакистаном. Принятие заявки означало бы признание пакистанского суверенитета над этими землями, что усугубит противоречия Европы с Индией.

По данным журналистов, Брюссель рассматривает обращения обеих стран параллельно и Еврокомиссия знает о деликатном характере данных запросов. Ожидается, что соглашение о свободной торговле между странами может быть заключено к концу года.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел пошлины в отношении Индии в том числе из-за закупок российских энергоносителей. В индийском МИД назвали решение американцев несправедливым и необоснованным.

