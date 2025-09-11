США могут заключить сделку с Индией после отказа от нефти из России

Фото: 123RF/moovstock

США могут заключить торговую сделку с Индией после отказа от закупок российской нефти. Об этом в интервью CNBC заявил министр торговли американской стороны Говард Латник.

"Мы собираемся разобраться с Индией. Индии в целом надо открыть свой рынок и перестать закупать российскую нефть", – сказал он.

Президент США Дональд Трамп в конце июля решил ввести в отношении Индии пошлины в размере 25%. В августе он ввел дополнительную пошлину, размер которой также составил 25%.

В сентябре Трамп заявил, что США и Индия продолжают переговоры по устранению торговых барьеров между двумя странами.

При этом в МИД России указали, что США пытаются добиться от Индии отказа от российской нефти, чтобы страна покупала американское топливо, которое проигрывает и по цене, и по качеству.

