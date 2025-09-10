FT: Трамп призвал ЕС повысить пошлины для Индии и Китая до 100%

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Американский президент Дональд Трамп попросил страны Евросоюза увеличить пошлины для Индии и Китая до 100%. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.

По их словам, Трамп призвал ЕС к подобным мерам в рамках совместных усилий по наращиванию давления на Россию.

Тем не менее в своих соцсетях президент США заявил, что Вашингтон и Индия продолжают переговоры по устранению торговых барьеров между двумя странами.

"Я с нетерпением жду встречи с моим хорошим другом, премьер-министром (Нарендрой. – Прим. ред.) Моди, в ближайшие недели. Я уверен, что для наших двух великих стран не будет никаких трудностей в достижении успешного результата!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.

В конце июля Трамп решил ввести в отношении Индии пошлины в размере 25% в связи с закупками российских энергоносителей. В августе он ввел дополнительную пошлину, размер которой также составил 25%.

В МИД Индии назвали пошлины несправедливыми и необоснованными. В заявлении было указано, что страна четко обозначила свою позицию по этому вопросу, а также что импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с целью обеспечения энергетической безопасности.

В сентябре Трамп заявил, что США "потеряли" Россию и Индию из-за Китая, опубликовав совместное фото Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи на полях саммита ШОС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия, Китай и Индия осознают общность своих интересов по целому ряду направлений: развитие экономики, решение социальных задач и повышение благосостояния населения.