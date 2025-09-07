CNN: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС в Южной Корее

Фото: ТАСС/Иванов Артем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести переговоры в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. Об этом сообщил телеканал CNN.

По информации СМИ, американский президент планирует посетить АТЭС, который пройдет в Сеуле в октябре 2025 года. Также отмечается, что на данный момент встреча двух лидеров обсуждается, но каких-либо договоренностей между сторонами нет.

При этом ранее Трамп заявил, что не ищет возможности как можно быстрее провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако, по его словам, он уже получил приглашение в Пекин.

Также американский президент сообщил, что Си Цзиньпин может совершить рабочий визит в Штаты. Он добавил, что американская делегация во главе с ним также может посетить Китай до конца текущего года. Тем не менее конкретные даты этих визитов пока еще прорабатываются.