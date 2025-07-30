Трамп заявил, что Си Цзиньпин посетит США

Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин совершит рабочий визит в Соединенные Штаты. Об этом он сообщил в интервью изданию Breitbart.

Трамп добавил, что американская делегация во главе с ним также может посетить Китай до конца текущего года. Тем не менее конкретные даты этих визитов пока еще прорабатываются.

Ранее президент США сообщил, что уже получил приглашение в Пекин. Вместе с тем Трамп опроверг сообщения о том, что он якобы ищет возможности как можно быстрее провести переговоры с Си Цзиньпином.

По информации СМИ, председатель КНР планирует организовать трехстороннюю встречу с участием Владимира Путина и Трампа в рамках саммита в сентябре. Вероятность подобной встречи существует, однако глава Белого дома хотел бы организовать ее на территории США, считают журналисты.