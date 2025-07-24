Sina: Си Цзиньпин провел встречу с руководителями Евросоюза

Фото: kremlin.ru

Глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин провел встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой, сообщает News.ru со ссылкой на Sina.

Встреча прошла в Пекине, фон дер Ляйен и Кошта присутствуют на 25-м саммите Китай – ЕС. Подробности разговора политиков не раскрываются.

Ранее стало известно, что Цзиньпин планирует организовать в Китае трехстороннюю встречу с участием Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Их могут пригласить на саммит, который состоится в сентябре. Если американский лидер примет участие в параде, который пройдет в Китае 3 сентября, это пошел миру "мощный позитивный сигнал".

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают какой-либо информацией о возможности встречи Путина и Трампа.