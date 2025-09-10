Премьер Индии Моди заявил, что с нетерпением ждет встречи с Трампом

Фото: AP Photo/Kin Cheung, Pool

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что с нетерпением ждет предстоящей встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети X.

"Индия и США являются близкими друзьями и естественными партнерами. Я уверен, что наши торговые переговоры проложат путь к раскрытию безграничного потенциала индийско-американского партнерства", – подчеркнул Моди.

По его словам, делегации Индии и США работают над тем, чтобы завершить эти переговоры в кратчайшие сроки. Государства будут работать вместе для светлого и процветающего будущего обоих народов, добавил Моди.

Ранее Трамп заявил, что США и Индия продолжают переговоры по устранению торговых барьеров между двумя странами. Он сообщил, что его встреча с Моди должна состояться в ближайшие недели.

Одновременно с этим, как выяснили СМИ, Трамп попросил страны Евросоюза увеличить пошлины для Индии и Китая до 100% в рамках совместных усилий по наращиванию давления на Россию.

В МИД указали, что США пытаются добиться от Индии отказа от российской нефти, чтобы страна покупала американское топливо, которое проигрывает и по цене, и по качеству. Однако пошлины едва ли смогут повлиять на торговлю между Москвой и Нью-Дели, добавили в ведомстве.