ПВО уничтожила за ночь 69 беспилотников над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские подразделения ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников самолетного типа над территорией страны в ночь на 9 апреля. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что БПЛА были ликвидированы в Курской и Астраханской областях, а также в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря.

В Краснодарском крае в результате ночной атаки беспилотников погиб мирный житель. Мужчина в момент атаки находился на балконе многоквартирного дома. Местные власти пообещали оказать всю необходимую помощь семье погибшего.

Ранее украинские дроны атаковали село Демьянки в Брянской области, в результате чего ранения получил сотрудник компании "Брянскэнерго". Пострадавшему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.