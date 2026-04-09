В Японии назвали обучением жизни стычки между макакой Панчем и сородичами

Стычки популярного в соцсетях осиротевшего детеныша макаки по кличке Панч с сородичами являлись не чем иным, как процессом обучения правилам жизни в сообществе приматов. Об этом рассказал глава зооботанического парка японского города Итикава Такаси Ясунага в беседе с РИА Новости.

"К сожалению, в соцсетях по всему миру распространились только те сцены, где Панча задирают. И очень многие волновались за него. Это вызывает сожаление. (На самом деле. – Прим. ред.) Панч почти целый день живет в мире и покое", – пояснил эксперт.

В действительности, по его словам, детеныш никогда не подвергался буллингу, издевательствам или нападениям, угрожающим его жизни.

"И впредь мы будем внимательно и с осторожностью наблюдать за Панчем, и мы бы хотели, чтобы люди во всем мире не переживали и спокойно наблюдали за ним", – заверил Ясунага.

Панч привлек внимание пользователей интернета в начале февраля. Он появился на свет в июле 2025 года, но его мать отказалась от него. В январе 2026-го детеныша перевели в вольер к другим макакам, но те встретили его враждебно.

Сородичи либо избегали его, либо отталкивали при попытках приблизиться, а иногда даже проявляли агрессию. При любой угрозе Панч бежал к своей плюшевой "маме" и, ища в ней утешение, обнимал.

Однако уже в середине марта посетители японского зоосада стали свидетелями зарождающейся дружбы детеныша и другой макаки. В соцсетях начали распространяться фотографии их совместного времяпровождения. В частности, они обнимались, чесали друг друга и играли на качелях-цепочках.

