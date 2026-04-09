Мирный житель погиб в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА

Житель Краснодарского края погиб в результате ночной атаки беспилотников по региону. О происшествии сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"В поселке Саук-Дере Крымского района обломками БПЛА убило мужчину, который находился в этот момент на балконе многоквартирного дома. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего", – написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что районная администрация окажет семье погибшего всю необходимую помощь.

Еще несколько фрагментов беспилотников упали в поле в пригороде Крымска, на территории одного из местных предприятий, а также на некоторых улицах в селе Молдаванское. Пострадавших и разрушений во всех остальных случаях не выявлено.

Вечером 8 апреля силы ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над территорией РФ. Дроны сбили над Белгородской и Ростовской областями, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее стало известно, что украинские войска начали использовать беспилотники "Марсианин" для ударов по Горловке в ДНР. Опасность новых дронов заключается в их скорости, которая может достигать 300 километров в час.