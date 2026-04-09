01:58

Мирный житель погиб в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель Краснодарского края погиб в результате ночной атаки беспилотников по региону. О происшествии сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"В поселке Саук-Дере Крымского района обломками БПЛА убило мужчину, который находился в этот момент на балконе многоквартирного дома. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего", – написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что районная администрация окажет семье погибшего всю необходимую помощь.

Еще несколько фрагментов беспилотников упали в поле в пригороде Крымска, на территории одного из местных предприятий, а также на некоторых улицах в селе Молдаванское. Пострадавших и разрушений во всех остальных случаях не выявлено.

Вечером 8 апреля силы ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над территорией РФ. Дроны сбили над Белгородской и Ростовской областями, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее стало известно, что украинские войска начали использовать беспилотники "Марсианин" для ударов по Горловке в ДНР. Опасность новых дронов заключается в их скорости, которая может достигать 300 километров в час.

Читайте также


Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

