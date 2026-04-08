Один человек пострадал при атаке БПЛА в Брянской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские дроны атаковали село Демьянки в Брянской области, в результате чего ранения получил сотрудник компании "Брянскэнерго". О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Пострадавшему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Также в ходе атаки были повреждены два специализированных автомобиля. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.

Ранее двое взрослых и семилетний ребенок погибли в результате попадания вражеского БПЛА в жилой дом во Владимирской области. Еще одному пятилетнему ребенку удалось спастись, девочку с ожогами доставили в больницу.

Еще одна атака беспилотника ВСУ произошла до этого в селе Замостье Белгородской области. Украинский дрон атаковал бронированный микроавтобус, пострадали семь человек. В частности, женщина и четверо мужчин с осколочными ранениями были доставлены в Грайворонскую ЦРБ.