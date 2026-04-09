09 апреля, 08:43

Профессор Сафонов: пенсию более 500 тысяч рублей получают космонавты и летчики-испытатели

Эксперт назвал две профессии с пенсией более 500 тысяч рублей

Пенсию в размере 500 тысяч рублей и более получают космонавты и летчики-испытатели. Об этом сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, в стране больше нет иных категорий людей, которые могли бы получать подобные выплаты. Он напомнил, что размер пенсии зависит от оклада и составляет от 55 до 85% от денежного содержания по должности. Минимальный порог в 55% достигается при выслуге не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Сафонов объяснил, что оклад летчиков-испытателей зависит от места работы, классности, часов полета и воинского звания, а у космонавтов – от количества полетов на орбиту и проведенного времени в космосе. Эксперт указал, что больше всего зарабатывают те, кто тестирует военную технику или является обладателем статуса инструктора-космонавта.

"Когда все это суммируется, заработная плата может достигать значительных сумм", – отметил профессор.

В качестве примера он привел космонавтов, которые могут получать свыше 500 тысяч рублей в месяц с учетом стажа, сложности и опасности работы.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не понимает ажиотажа после ее высказывания про невысокие пенсии в России, связав резонанс с желанием "попачкать" ее как известную личность.

В 2025 году Роднина призвала россиян не рассчитывать на пенсию и посоветовала им заранее позаботиться о будущем, не надеясь на властей. Депутат указала, что не будет отказываться от своих слов, поскольку пенсия не является заработком, а только пособием. Она также связала низкие выплаты с потерей части стажа в годы распада СССР.

Россиян стали чаще склонять к переводу пенсионных накоплений

Читайте также


общество

Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

