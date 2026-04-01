Экономист Балынин: средняя зарплата в РФ даст почти 5 пенсионных баллов в 2026 году

Россияне со средней зарплатой в текущем году смогут заработать от 4,592 до 4,914 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), сообщает "Газета.ру" со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

В прошлом году зарплаты россиян выросли в среднем на свыше 12% (с 89 069 до 100 360 рублей), при этом темпы ее прироста в свыше чем 2 раза превышают уровень инфляции. Эксперт выразил мнение, что в текущем году зарплаты продолжат свой рост и их среднее значение по стране достигнет диапазона от 114 000 до 122 000 рублей.

"У разных организаций объективно варьируются возможности по обеспечению роста зарплатных предложений, и все будет объективно определяться тем, насколько они будут их использовать с целью удержания имеющихся работников и привлечения новых", – прокомментировал Балынин.

В целом зарплаты вырастут за счет роста МРОТ (с 22 440 до 27 093 рублей), а также из-за запроса на высококвалифицированные кадры, особенно в отдельных отраслях. В итоге зарплата в 114 000 рублей даст 4,592 ИПК, а 122 000 рублей – 4,914 ИПК.

Страховая пенсия вычисляется исходя из фиксированной выплаты, а также произведения заработанных пенсионных баллов и стоимости одного ИПК. При этом зафиксированная выплата и цена одного балла каждый год индексируется. В 2026 году выплата составила 9 584 рубля 69 копеек, а стоимость ИПК достигла 156 рублей 76 копеек.

В таком случае, при страховом стаже в 25 лет, пенсия составит от 27 850 рублей 74 копеек до 28 842 рублей 66 копеек, в 30 лет – от 31 179 рублей 95 копеек до 32 694 рублей 25 копеек. При стаже 37 лет пенсия составит от 36 218 рублей 84 копеек до 38 086 рублей 48 копеек, а в 42 года – от 39 818 рублей 5 копеек до 41 938 рублей 7 копеек.

Максимальный возможный размер страховой пенсии – 67 тысяч рублей, указывали ранее эксперты. Чтобы получать такую пенсию, необходимо набрать 400 пенсионных баллов. То есть нужно иметь 40 лет стажа и зарплату, превышающую 250 тысяч рублей в месяц.

