"Известия": порядка трети дешевых шин могут исчезнуть с российского рынка

Порядка трети самых дешевых шин могут исчезнуть с российского рынка из-за запрета Минпромторга использовать резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), сообщает газета "Известия".

С предложением о введении соответствующих ограничений замглавы министерства Михаил Юрин обратился в Минприроды и Росстандарт. Согласно его письму, изменения планируется внести в техрегламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", установив предельное содержание ПАУ в шинах на уровне не более 0,25% бэй-протонов.

"Мощности российских предприятий полностью способны удовлетворить внутренний спрос России на автомобильные шины и обладают значительным экспортным потенциалом", – пояснили в Минпромторге.

Ужесточение требований приведет к постепенному вытеснению продукции, не соответствующей экологическим и техническим стандартам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это, в свою очередь, создаст конкурентные преимущества для отечественных производителей, а также для мировых брендов, которые придерживаются высоких стандартов безопасности и экологичности.

Уточняется, что данная инициатива уже была одобрена Минприроды, Росстандартом и Минэкономразвития.

"Проблема ПАУ на российском рынке сосредоточена именно в бюджетном сегменте, который занимает уже около трети рынка и может выбыть после введения ограничений", – прокомментировал член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

По его словам, это связано с тем, что производители экономят на очистке масел, отдавая предпочтение более дешевым компонентам с высоким содержанием ПАУ.

В настоящее время на отечественном рынке шин наблюдается снижение розничных цен. Как пояснил член правления Союза автосервисов РФ Илья Плисов, тенденция вызвана давлением избыточного предложения, особенно в сегменте азиатских производителей.

По его наблюдениям, сейчас выделяются малоизвестные бренды среднего и низкого ценового сегмента, цены на продукцию которых снизились на 10–20%. В их число он включил шины марок Tracmax, Goodride, Triangle, Landspider, Leo, Antares, Hifly, RoadX и Fortune.

