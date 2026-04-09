Новости

Новости

09 апреля, 09:33

Жилой дом по проекту КРТ появится на улице Кржижановского

Фото: stroi.mos.ru

Новое городское пространство с жилым домом появится на улице Кржижановского в Академическом районе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил глава комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

"Под редевелопмент по проекту комплексного развития территории отведен участок площадью 1,21 гектара", – отметил он.

На первом этаже жилого дома оборудуют помещения для заведений общепита, предприятий торговли, сервисных и бытовых служб, что позволит создать около 100 рабочих мест. Также в жилом комплексе запланирован подземный паркинг.

Сам участок находится неподалеку от станций метро "Профсоюзная" и "Академическая" Калужско-Рижской и Троицкой линий метро. Всего в паре минут ходьбы есть несколько школ, поликлиника, больница, частные ветеринарные клиники и медицинские учреждения, физкультурные комплексы, фитнес-центры, бизнес-центр, кафе, аптеки и магазины, добавил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В рамках проекта на участке в течение 6 лет планируют возвести около 42 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, прилегающую территорию озеленят и благоустроят. Также во дворе оборудуют новые детские и спортивные площадки.

Ранее столичные власти приняли решение о комплексном развитии четырех неэффективно используемых территорий в Можайском районе общей площадью 2,43 гектара. Новое жилье появится по адресам Можайское шоссе, владения 5, 13, 25, и Гродненская улица, владение 3.

Проект КРТ реализуют на четырех участках на западе Москвы

