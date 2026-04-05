Проект КРТ реализуют в Можайском районе на западе столицы

Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии четырех неэффективно используемых территорий в Можайском районе. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Общая площадь территорий составляет 2,43 гектара. Они находятся по адресам Можайское шоссе, владения 5, 13, 25 и Гродненская улица, владение 3. Недалеко расположена станция "Давыдково" БКЛ и платформа Рабочий Поселок МЦД-1.

Там должны появиться новые жилые комплексы для реализации программы реновации. Их общая площадь составит 41,3 тысячи квадратных метров. Прилегающую территорию благоустроят. Таким образом, порядка 800 москвичей получат новые квартиры, а также будет создано 120 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что современный районный центр построят в Теплом Стане в рамках программы комплексного развития территорий. Здание расположится на участке площадью 0,95 гектара на Профсоюзной улице. В нем будут магазины, филиалы банков, учреждения досуга и спорта и кафе.